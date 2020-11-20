شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا والتجلط وانسداد الشرايين» فى مؤتمر علمي لجامعة المنصورة ديسمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن قسم جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة المنصورة عن تنظيم المؤتمر الدولى الثامن في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل، بمشاركة خبراء من 5 دول أجنبية، تحت عنوان «المؤتمر الدولي الثامن لجراحة الأوعية الدموية» MEVAC.

وينطلق المؤتمر تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور تامر أبوالسعد القائم بعمل عميد كلية الطب، وبرئاسة وتنظيم الدكتور مسعد سليمان، رئيس المؤتمر، والدكتور خالد موافى سكرتير المؤتمر.

ويناقش المؤتمر كل ما هو حديث في التدخلات الجراحية والقسطرة التداخلية وتأثير جانحة كورونا على التجلط وانسداد الشرايين والأوعية الدموية.

قال الدكتور مسعد سليمان، مدير مركز جراحة الأوعية الدموية وجراحة القلب والصدر ورئيس المؤتمر في بيان صحفى: «أن المؤتمر سيشارك فيه أهم المتحدثين من داخل وخارج مصر وسيتم عرض المحاضرات العلمية ونقل العمليات بواسطة تقنية الفيديو كونفرانس لكبار الأساتذة في التخصص من 5 دول أجنبية وهي»إيرلندا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية«

وأضاف«وعقد المؤتمر له أهمية خاصة تأتي من منطلق أداء رسالتنا الطبية والتدريبية ونقل الخبرات الجراحية المميزة في تخصص الأوعية الدموية من مختلف دول العالم مع اتباع الاجراءات الاحترازية بحضور ممثل لهيئة WHO منظمة الصحة العالمية لإرساء الإجراءات الواجب اتباعها لروج المؤتمر في أفضل صورة.

وقدم المؤتمر على مدار 7 سنوات كل ما هو جديد لمرضي الأوعية الدموية، وكلل نجاح القسم بإنشاء أول مركز طبي له داخل جامعة المنصورة والذي تم افتتاحه الشهر الماضي، ويقع على مساحة 1000 متر مربع، بقوة 14 غرفة عمليات، 82 سرير داخلي و3 3 غرفة عناية مركزة، ويضم المركز 10 أدوار منها بدروم للخدمات، ودور أرضى للعيادات الخارجية ومدرج تعليمي و7 أدوار متكررة. لينضم إلى كبري المراكز الطبية التي تتميز بها جامعة المنصورة، ويعد المركز الوحيد المتخصص بجراحات القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية في مصر والشرق الأوسط يشمل التخصصين معًا.

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