شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 12 محضر تمويني بمدينة قنطرة شرق بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء عمر أدريس، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، تحرير 12 محضر تمويني خلال حملة مكبرة لمراقبة الاسواق والمخابز.
وأضاف أن الحملة قامت بالمرور على المخابز والمحلات التجارية والأسواق وأسفرت عن تحريرمحاضر عدم إعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية ومحاضر عدم نظافة أدوات العجن بالمخابز.
وشدد رئيس القنطرة شرق، على ضرورة المراقبة المستمرة للأسواق والمخابز واستمرار المراقبة على الأسواق والمحال التجارية على مدار 24 ساعة والتأكد من التزامها بالاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا حفاظًا على صحة المواطنين.
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