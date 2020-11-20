شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مياه القناة»: قاعدة بيانات لجميع خطوط الصرف الصحي قبل موسم الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه تم مراجعة قاعدة البيانات الخاصة بجميع خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بكل تفاصيليها بدقه قبل موسم الأمطار والشتاء كأجرا ء وقائي احترازي.

وقال «عصمت»، إن الهدف هو التدخل العاجل لمواجهة أي طوارىء خلال فترة الأمطار أو السيول، وتفعيل إدارة الأزمات وتزويدها بكل العناصر اللازمة للتدخل السريع.

وأشار إلى أنه جاري الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لمحطة رفع صرف صحى رقم «1» بالقنطرة شرق بالكلمة الإسماعيلية، والتى تخدم أهالي مدينة القنطرة شرق اقدر بالكامل وعزبة الغطوس، ومنطقة السبع عمارات، والتي تقدر طاقتها الاستيعابية بعد الانتهاء من الأعمال إلى 8650 متر مكعب يوم، بدلاً من 7500م 3/ يوم، حيث تستوعب محطة رفع صرف(1) تصرفات محطة رقم (2) ومحطة رقم (3) ومحطة رفع المنطقة الوسطى .

وشدد اللواء عصمت عبدالحميد، على ضرورة الالتزام الكامل بالمخطط الزمني لتنفيذ بنود الأعمال، والتي تتضمن توريد خمس طلمبات بطاقات أكبر، وتغيير شامل للوحة الكهربائية ورفع قدرتها، مع عمل صيانة شاملة لعنبر الطلمبات والإنارة الداخلية والخارجية للمحطة، ومن المنتظر الانتهاء من الأعمال قبل نهاية 2020م، لافتا إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالي مياه الشرب ومياه الصرف الصحي، وتواصل شركة مياه القناة تنفيذ خطة الإحلال والتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة للعام المالي 2020 /2021، لرفع كفاءتها للحفاظ على استمرار الخدمة وإطالة العمر الافتراضي لها والتي ساهمت بدورها في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأضاف رئيس شركة مياه القناة، أن أعمال الملس والتطهير مستمرة في عدة مناطق مختلفة بالقنطرة شرق، منها أعمال تسليك وتطهير الخط الرئيسى لشبكة انحدار منطقة عزبة ناصر امام المقابر باستخدام السيارة النافورى، وتطهير وتسليك شبكة انحدار صرف صحى عزبة الغطوس خلف المعهد الدينى، وخط الصرف خلف النيابة الجزئية بالقنطرة شرق القديمة، مضيفا انه جارى أعمال تنفيذ بلاعات أمطار تشمل مدينه القنطرة شرق القديمة والجديدة تحت إشراف شركة محافظات القناة.

وأشار اللواء عبدالحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

عمال الصرف الصحى خلال اجراء الصيانه والتشغيل

عمال الصرف الصحى خلال اجراء الصيانه والتشغيل

عمال الصرف الصحى خلال اجراء الصيانه والتشغيل