شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «أوقاف السويس»: الإمام الشافعي راعى في منهجه التجديدي الزمان والمكان وأحوال الناس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن جميع الخطباء في المساجد التزموا بموضوع الخطبة الموحدة تحت عنوان «الإمام الشافعي ودوره التجديدي في عصره»، وأنهم لم يرصدوا أي مخالفات بصلاة الجمعة اليوم.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف حديثه من منبر مسجد فاطمة الزهراء بمدينة السلام ٢ التابع لإدارة أوقاف عتاقة مشيرا إلى أن العلماء مصابيح الدجى، ومنارات الهدى، ودعاة الحق، وهم ورثة الأنبياء، يقول صلى الله عليه وسلم: «من سلك طريقا يطلب فيه علما، سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر».

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالسويس الشيخ ماجد راضي في خطبته أن من فضل الله على أمتنا أن جعل منها علماء مجددين ومن أعظم العلماء المجددين: الإمام محمد بن ادريس الشافعي، ثالث الأئمة الأربعة، وواسطة العقد بينهم، حيث تلقى العلم على يد الإمام مالك بن أنس «رحمه الله» إلى جانب اتصاله بتلاميذ الإمام أبي حنيفة «رحمه الله»، وقراءة كتبهم، وكان أستاذ للإمام أحمد بن حنبل «رحمه الله».

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أن الله تعالى حبا الإمام الشافعي «رحمه الله» عقلا واعيا، فلم يكن مقلدا، ولم يقف عند حدود النص، بل نظر إلى مراميه ومقاصده، لذا اعتبره أهل العلم مجدد القرن الثاني الهجري، حيث راعى في منهجه التجديدي الزمان، والمكان، وأحوال الناس، وعاداتهم، وطبائعهم.