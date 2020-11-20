شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجه بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات من الطرق والميادين العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطرق والميادين والشوارع الرئيسية، لفتح الحركة المرورية أمام السيارات، وعبور المواطنين وإعادة الوجه الحضارى والجمالى للمدن، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بعدم السماح بالتعدى على الرصيف والشوارع الرئيسية والتي تتسبب في الإعاقه المرورية وعرقله حركة المواطنين، فضلاً عن إلزام أصحاب المحال بعرض بضائعهم داخل المساحات المخصصة لمحالهم وعدم إفتراشها بالطريق العام، مؤكداً انه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء نهائياً على جميع المظاهر العشوائية بالمحافظة.

وفي ذات السياق شهدت مدينة الزقازيق حملات مكبرة لرفع الإشغالات المخالفة بالشوارع والميادين العامة، لتحقيق الإنضباط بالشوارع وتطبيق القانون على غير الملتزمين، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، بحمله مكبرة بالإشتراك مع قوة أمنية من شرطة المرافق، برئاسة العميد عاطف هيكل ومجموعة من ضباط وأمناء وأفراد الشرطة، وأقسام الإشغالات برئاسة حي أول وثان الزقازيق، لرفع الإشغالات المخالفة بنطاق مركز ومدينة الزقازيق.

حيث بدأت الحملة أعمالها من شارع الجلاء مروراً بمنطقة لكوظ، وأسفل كوبري عبدالعزيز وطريق الزرقية، وطريق هرية الجديد لرفع كافة الإشغالات والتي شملت التشوينات وإفتراش أصحاب المحال للخضار والفاكهة بالطريق العام وكذلك الباعة الجائلين والذين يتسببون في إعاقه حركة الماره والسيارات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.