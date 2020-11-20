شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية ترفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزير التنمية المحلية يتابع جهود المحافظات لمواجهة والتعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية

أجري اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، مجموعة من الاتصالات الهاتفية على مدار الساعات الماضية مع عدد من المحافظين من بينهم الأسكندرية والبحيرة لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية فى التعامل مع موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها بعض المحافظات منذ مساء أمس الخميس ومستمرة حتى اليوم الجمعة ومن بينها محافظات القاهرة والجيزة ومطروح والشرقية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية ، تابع اللواء محمود شعراوي سير عمليات شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار لعدم التأثير علي حركة سير المواطنين والسيارات في الشوارع وكذا حصر المناطق التى تأثرت بسقوط الأمطار.

وناشد وزير التنمية المحلية مواطني محافظة الأسكندرية بالالتزام بالتعليمات التي أصدرتها المحافظة فيما يخص عدم نزولهم الي الشوارع الا للضرورة القصوي لمساعدة الاجهزة المحلية والعاملين بمياه الشرب والصرف الصحي لشفط تراكمات المياه في عدد من المناطق .

ووجه اللواء محمود شعراوي باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوي والطوارئ فى المحافظات التى من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال هذا الأسبوع ومن بينها الإسكندرية والبحيرة وبعض المحافظات الساحلية الاخري.

كما وجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وقال "شعراوى" أنه يتلقى تقارير مستمرة من غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الوضع في المحافظات ، حيث أشارت آخر التقارير إلي سقوط أمطار غزيرة علي محافظة الاسكندرية مما أدى الى تراكمات مياه بكافة شوارع وميادين المحافظة وجارى التعامل مع المياه بالشوارع الرئيسية والمدن بواسطة معدات الاحياء بالتعاون مع معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وأوضح التقرير الي قيام محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف بتفقد الوضع في بعض المناطق بالمحافظة لمتابعة جهود شفط تراكمات مياه الأمطار و أعمال تصريفها ، والإطمئنان على سيولة الحركة المرورية فى بعض المناطق .

كما يقوم المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بزيارة المحافظة لمتابعة أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار من شوارع محافظة الإسكندرية.

وأضاف التقرير ان محافظتي القاهرة والجيزة شهدتا سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق وتقوم الاجهزة المعنية بالمحافظة بالمتابعة ، وكذا وجود نشاط للرياح علي محافظة مطروح ، وسقوط أمطار خفيفة على بعض القرى فى مراكز محافظة الشرقية ، وكذا أمطار متوسطة علي بعض مناطق محافظة البحيرة وأمطار خفيفة علي بعض المناطق بالقليوبية.

و طالب وزير التنمية المحلية، من المحافظات بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف الصحى والمعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات.

وأكد اللواء محمود شعراوى على أهمية استمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين بمحافظة الاسكندرية وعدد من المحافظات الاخري التي تشهد موجة من الطقس السيء لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان .

وطالب اللواء محمود شعراوى ضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركرة المرورية بالشوارع.