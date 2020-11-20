شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير لتقدم السحب شرقا يصاحبها سقوط أمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تشير لتقدم السحب المنخفضة والمتوسطة اتجاه الشرق يصاحبها سقوط الأمطار علي الشرقية والإسماعلية وبورسعيد .

وأكد هيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار تمتد حتي تصل إلي الساحل الشرقي بأكمله ومناطق من شمال سيناء تكون غزيرة ورعدية علي السواحل الشرقية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، شبورة مائية صباحا و طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

كما تشهد البلاد فرص أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحرى ، وأمطار متوسطة لغزيرة على السواحل الشمالية السلوم - مطروح - سيدى برانى - الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش )، وأمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر .