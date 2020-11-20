شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يحذر من الرعونة فى القيادة على الطرق أثناء هطول أمطار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت إدارة المرور من السير برعونة على الطرق بعد نزول الأمطار على بعض الطرق تجنبا لوقوع أى حوادث وسقوط مصابين ويجب السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار مع التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيداً، لأنه سطح الطريق قد يكون زلقًا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

كما يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان، وتفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه واستخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين لمنع الحوادث، كما يمنع الانشغال بغير الطريق.

وتحذر إدارة المرور من السرعات الزائدة خلال الأمطار، لأنها تجعل السائق يفقد السيطرة على المركبة والاصطدام بسيارات آخرى، تكون متواجدة بالطرق لذلك يجب التهدئة خلال سوء الأحوال الجوية منعا لسقوط أى مصابين نتيجة أى حوادث، كما شدد على تعاون السائقين مع رجال المرور اثناء السير على الطرق والالتزام، بقرارات الغلق لحين إعادة فتح الطرق لأنها تقى المواطنين من الحوادث.