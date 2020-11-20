شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان يعلن تكثيف حملات الكشف عن التعاطى بين سائقى الحافلات المدرسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقى حافلات المدارس من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات سيتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وكان عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي _مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قد أعلن نتائج حملات لجنة الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية ،حيث قامت بالكشف على 450 سائق خلال أسبوعين بمحافظات القاهرة والجيزة وأسيوط والبحيرة وتبين تعاطى 13 حالة من السائقين ،للمواد المخدرة "حشيش ،ترمادول " مؤكدا من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تم احالتهم الى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر

يأتى ذلك فى الوقت الذى يواصل فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي أيضا تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء ،حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة .