شكرا لقرائتكم خبر عن زحام مرورى بسبب هطول الأمطار أعلى محور الأوتوستراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سقطت أمطار على محور الأوتوستراد مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات للقادم من مدينة 15 مايو اتجاه حلوان والعكس، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

كما هطلت الأمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة، منها التجمع والقاهرة الجديدة، ومدينة نصر والمقطم، و يتم متابعة الحالة الجوية بشكل دورى، بالتزامن مع تقلبات وعدم استقرار الطقس ، دون التأثير على الحركة المرورية لكافة السيارات.

وتحذر إدارة المرور، من السرعات الزائدة أعلى الطرق منعا للحوادث بسبب الأمطار، وأنه يتم رصد اى معوقات مرورية على الطرق، وسيتم التعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية وسيارات اﻹغاثة على كافة الطرق.

وأوضحت إدارة المرور ، أنه تم تزويد كافة الطرق بالأوناش لرفع اى أعطال ومعوقات مرورية، وتم التنسيق مع المحافظات للدفع بسيارات شفط المياه مع غرفة العمليات من خلال رقم الاغاثة 01221110000، وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.