شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية بأبو قرقاص تنظم مؤتمر "هانذا أرسلنى".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت لجنة الشباب والدعوات بإيبارشية أبو قرقاص، لقاء للدعوات – مؤتمر- تحت شعار "هانذا أرسلنى" بكنيسة ملكة السلام بالفكرية، بحضور الأنبا بشارة جودة مطران الإيبارشية، والأب الوكيل القمص إبراهيم شفيق.

وقالت الكنيسة الكاثوليكية في بيان اليوم الجمعة، كان فى استقبال مطران أبو قرقاص، الأب جرجس بشرى راعى كنيسة ملكة السلام والأب إسحق مهيب مسئول لجنة الشباب والدعوات بالايبارشية، وبدأ اللقاء بمشاركة العديد من الأباء كهنة الايبارشية من مختلف الرعايا وعدد من الراهبات من مختلف الرهبانيات وبمشاركة شعب الكنيسة.

وبدأ اللقاء بالصلاة الافتتاحية للأنبا بشارة جودة، ثم كلمة ترحيب من الأب الراعى ثم فقرة ترانيم، وكلمة القمص إبراهيم شفيق حول الدعوة ثم كلمة الإرشاد القاها الانبا بشارة، ثم فقرة تبادل الخبرات حول موضوع الدعوة والتكريس، واختتم اللقاء المطران مصليا أن يختار الله من بين أبناء الإيبارشية رهبان وراهبات وكهنة صالحين للعمل.