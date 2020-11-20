شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الدكتور هانى حامد بجائزة أفضل رسالة دكتوراة لتقديم مقترحات لربط شبكات الطاقة الجديدة مع التقليدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‎كرم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم ‎العالي والبحث العلمى الحاصلين على أحسن رسائل ماجستير ودكتوراه فى القطاع الهندسى، خلال مشاركته فى اجتماع لجنة قطاع الدراسات الهندسية، بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور ضياء خليل القائم بعمل عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور عبد الحميد شعيرة، رئيس لجنة قطاع الدراسات الهندسية، والدكتور محمد صالحين أمين لجنة قطاع الدراسات الهندسية، أعضاء اللجنة، بمقر كلية الهندسة جامعة عين شمس.

‎ومن بين المكرمين الباحث الدكتور هانى عبد المنعم حامد‎ من كلية الهندسة جامعة المنوفية كأفضل رسالة دكتوراة حيث أن رسالته تقدم حلول عملية لتحديات حالية ومستقبلية لأنظمة ربط شبكات الطاقة الجديدة والمتجددة مع الشبكات التقليدية العاملة حيث يهتم البحث بالمشاكل التي طالما تسبب عدم قدرة محولات الطاقة الاليكترونية على العمل بشكل صحيح عند اضطراب الشبكات.

ونظرا لاهتمام الدولة بالطاقة النظيفة والتوسع في استخدامها، فقد ركز البحث على اظهار وحل المشكلات المزمنة في ربط محولات الطاقة الاليكترونية مع الشبكات العاملة. ويقدم البحث أيضا الخبرة العملية المطلوبة لتصميم وتشغيل وحماية هذه المحولات الاليكترونية لربط الطاقة. وقد تم في هذا البحث أيضا اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعى في منظومات التحكم والتي أدت بدورها للحصول على أداء مثالى.

‎وقد تم نشر 8 أبحاث من الرسالة في ارقى المجلات والمؤتمرات العلمية وتم أيضا تسجيل ثلاثة براءات اختراع في مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية (USPTO) وهي الأقوى والأكثر فاعلية لمنح براءات الاختراع في جميع أنحاء العالم للشركات العالمية.

‎و أشرف على البحث الدكتور علوي الخولى رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية والدكتور احمد فتحى - كلية الهندسة - جامعة المنوفية.