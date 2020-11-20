شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة وإنسياب مروري على الطرق في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهدت عدة مناطق بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، أمطارا خفيفة مع سطوع متقطع للشمس ورياح خفيفة. وأعلنت محافظة القليوبية جاهزيتها الكاملة للتعامل مع تقلبات الطقس والتنسيق مع أجهزة الصحة والمحليات والكهرباء وشركة مياة الشرب والإسعاف والمرور للتعامل الفورى مع أي طوارىء يتسبب عنها الطقس وشهدت طرق المحافظه حالة طبيعية وهدوء تزامنا مع عطلة الجمعة. وتواصلت أعمال إغلاق كوبرى كفر الجزار على النيل لأعمال الصيانة وتم تحويل مسارات السيارات إلى طرق أخرى. الوضع في مصر

اصابات 111,955

تعافي 101,564

وفيات 6,508

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