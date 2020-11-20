شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 50 كجم لحوم مذبوحة خارج المجزر و255 كيلو لحوم مُصنًعة مجهولة المصدر ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، موجها بتوجيه مزيد من الحملات لتصل لكل قرى ومراكز المحافظة، لضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والمنشآت التجارية،وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لجهود مديرية التموين في تقرير أعده المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين،وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ حملة رقابية مكبرة على محلات الجزارة وأماكن تداول وتصنيع اللحوم،بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية،وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق،حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

حيث أسفرت الحملة عن ضبط 50 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية، و150 كجم لحوم مفرومة مجهولة المصدر وغير صالحة، و12 كجم كبدة، وعدد 13كجم سجق مجهولة المصدر،و 50 كجم كلاوى، و30 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى ،،وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وإحالة المحاضر لجهات التحقيق المعنية للسير في الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.