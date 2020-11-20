شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء أولى الدورات التدريبية للمبتدئين ICDL للعاملين بالصحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهي تدريب ICDL اليوم الجمعة لجميع العاملين من الاطباء و التمريض والاداريين بمديرية صحة السويس ويقوم بالتدريب منير سيد محمد رئيس لجنه دعم نظم معلومات بمشروع التأمين الصحى الشامل تحت رعايه الدكتور احمدالبرعى وكيل وزاره الصحه بالسويس تقوم الدورات التدريبيه بتدريب عدد ٣١٨ شخص من جميع الفئات وكل متدرب يحصل على شهاده معتمده. وفى نفس الاطار تبدء يوم الاحد القادم دوره مبتدئين فى مجال ال IT وكل دوره تدريبيه يكون عدد المتدربين فيها ١٢ متدرب لمده اسبوع من الاحد الى الخميس . يشارك فى التدريب احمد سعيد وايهاب ابو بكر اخصائى نظم ومعلومات بالمديريه مدرب معتمد فى هذا المجال .

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