شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يغلق 3 مطاعم وقاعتي أفراح ومقهى خلال جولة تفقدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إغلاق 3 مطاعم، وقاعتي افراح، ومقهي، وذلك لعدم التزامهم باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على صحة المواطنين، وذلك تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، وتطبيقاً لتوجيهات وزارة التنمية المحلية، بمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال، جولة تفقدية على عدد من المطاعم والمقاهي والمحلات، بشوارع طه حسين، وعدنان المالكي، وحي شلبي، بشمال مدينة المنيا، بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا.

وشدد المحافظ، على أصحاب المطاعم والمقاهي بضرورة التزام المواطنين المترددين بارتداء الكمامة، والحفاظ على نسبة الـ 50% للسعة الاستيعابية للمكان والمقررة من الدولة، والحرص على ترك مسافة مناسبة من جميع الاتجاهات حول كل طاولة، مع الحرص على استخدام الادوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير أجهزة قياس الحرارة، ومناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر، مؤكداً على ضرورة التزام العاملين في المنشأة بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، ومشيرًا إلى أن كل مدير مطعم أو مقهى كان قد وقع على إقرار باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وحال مخالفتها سيتم سحب ترخيص تشغيله، والغلق الفوري ووقف النشاط.

ووجه المحافظ رؤساء الاحياء والمراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة مع فرق التفتيش والمتابعة والمنوط بهم المرور على المقاهي والمطاعم بالتعاون مع شرطة المرافق وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الخاصة بفتح هذه المنشآت، والتشديد على تنفيذ قرارات الحكومة بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وناشد المحافظ، المواطنين خلال جولته بالالتزام بالقرارات التي أعلنت عنها الدولة المصرية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال غرفة العمليات الرئيسية «2342200- 2320001»، والخط الساخن بالديوان العام«144».