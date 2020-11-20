شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء قسطرة عاجلة لإنقاذ حياة مريض يعاني من جلطة مكتملة بالقلب بمستشفي الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفي الزقازيق العام، بمشاركة الدكتور محمد منصور إستشاري أمراض القلب والقسطرة بمعهد القلب القومي، أجري قسطرة قلبية عاجلة لإنقاذ حياة مريض بحالة حرجة جداً تعاني من جلطة مكتملة بالقلب، تم إستقبالها بقسم الطوارئ بالمستشفي، وتم إضافتها إلي لستة القسطرة والتي ضمت ٨ حالات قسطرة قلبية، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وتم تركيب الدعامات اللازمة للحالات حسب التشخيص الطبي، وجميعها الآن مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، ليصل إجمالي عدد حالات القسطرة ٢٧٠ حالة حتي الآن.

وقدم وكيل الوزارة الشكر للفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والخدمات المعاونة، والمشرف العام علي العنايات المركزة بالمديرية، ومدير المستشفي، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.