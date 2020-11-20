شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل الجوي الدولي» يصدر دليل لضمان دعم المناولة لنقل وتوزيع لقاح COVID-19 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) إرشادات لضمان دعم المناولة على نطاق واسع لنقل وتوزيع لقاح COVID-19.

وتوفر إرشادات IATA الخاصة باللقاحات واللوجستيات الصيدلانية والتوزيع توصيات للحكومات وسلسلة التوريد اللوجستية استعدادًا لما سيكون أكبر عملية لوجستية عالمية وأكثرها تعقيدًا على الإطلاق.

وتم إصدار الدليل بدعم من مجموعة واسعة من الشركاء، بما في ذلك منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، والاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (FIATA)، والاتحاد الدولي لمصنعي وجمعيات المستحضرات الصيدلانية (IFPMA) )، ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية (PAHO)، وهيئة الطيران المدني البريطانية، والبنك الدولي، ومنظمة الجمارك العالمية (WCO)، ومنظمة التجارة العالمية (WTO). تتضمن الإرشادات مستودعًا للمعايير والمبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة بنقل اللقاحات وسيتم تحديثها بانتظام كلما توفرت المعلومات للصناعة. بمصاحبة التوجيهات، أنشأ اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) منتدى مشتركًا لتبادل المعلومات لأصحاب المصلحة.

قال الاتحاد في بيان على صفحته الرسمية، إن إيصال المليارات من جرعات اللقاح التي يجب نقلها وتخزينها في حالة التجميد العميق إلى العالم بأسره بكفاءة سوف ينطوي على تحديات لوجستية معقدة للغاية عبر سلسلة التوريد. في حين أن التحدي المباشر هو تنفيذ تدابير اختبار COVID-19 لإعادة فتح الحدود دون الحجر الصحي، يجب أن نكون مستعدين عندما يكون اللقاح جاهزًا. وقال ألكسندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي لـ IATA، إن هذه المواد الإرشادية جزء مهم من تلك الاستعدادات.

تشمل التحديات الرئيسية التي تم تناولها في إرشادات IATA الخاصة باللقاحات واللوجستيات الصيدلانية وتوزيعها ما يلي: توافر مرافق التخزين التي يتم التحكم في درجة حرارتها وحالات الطوارئ عندما لا تكون هذه المرافق متاحة، وتحديد أدوار ومسؤوليات الأطراف المشاركة في توزيع اللقاحات، ولا سيما السلطات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، للمساعدة في التوزيع الآمن والسريع والعادل على أوسع نطاق ممكن

وعن استعداد الصناعة لتوزيع اللقاح والذي يشمل: السعة والاتصال: تم تقليل شبكة المسارات العالمية بشكل كبير من أزواج المدن التي كانت موجودة قبل COVID والتي يبلغ عددها 22000. تحتاج الحكومات إلى إعادة إنشاء التوصيلية الجوية لضمان توافر القدرة الكافية لتوزيع اللقاح.

المرافق والبنية التحتية: تتطلب الشركة المصنعة للقاح الأولى التي تقدمت بطلب للحصول على الموافقة التنظيمية أن يتم شحن اللقاح وتخزينه في حالة التجميد العميق، مما يجعل مرافق سلسلة التبريد الفائق عبر سلسلة التوريد ضرورية. يتم تصنيف بعض أنواع المبردات على أنها بضائع خطرة ويتم تنظيم الأحجام مما يضيف طبقة إضافية من التعقيد. تشمل الاعتبارات توافر المرافق والمعدات التي يتم التحكم في درجة حرارتها والموظفين المدربين على التعامل مع اللقاحات الحساسة للوقت ودرجة الحرارة.

إدارة الحدود: الموافقات التنظيمية في الوقت المناسب والتخزين والتخليص من قبل الجمارك والسلطات الصحية ستكون ضرورية. تشمل أولويات العمليات الحدودية تقديم إجراءات المسار السريع لتصاريح التحليق والهبوط للعمليات التي تحمل لقاح COVID-19 وإلغاء التعريفة المحتملة لتسهيل حركة اللقاح.

الأمان: اللقاحات سلع ذات قيمة عالية. يجب أن تكون الترتيبات في مكانها الصحيح لضمان أن تظل الشحنات آمنة من العبث والسرقة. العمليات موجودة بالفعل، لكن الحجم الضخم لشحنات اللقاحات سيتطلب تخطيطًا مبكرًا لضمان قابليتها للتطوير.