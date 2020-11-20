شكرا لقرائتكم خبر عن الرحمة في الإسلام.. موضوع خطبة الجمعة بـ6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف الشيخ فرج عبد الهادي، النبى صلى الله عليه وسلم، بالعالم الحكيم الشجاع الكريم الرحيم، أرسله الله رحمة للإنس والجن والحيوان.

وأشار في خطبة الجمعة التى ألقاها بمسجد الأبرار في الحى السادس بـ٦ أكتوبر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالحيوان، فقد شكا إليه الجمل أن صاحبه يحمله ما لا يطيق ولا يطعمه، ودخلت إمرأة النار في هرة حبستها بلا طعام، ودخلت بغى من بنى إسرائيل الجنة في كلب سقته من بئر عندما رأته يلهث من شدة العطش فخلعت خفها ونزلت البئر وسقته فشكر الله لها وغفر لها وأدخلها الجنة.

ودعا «عبد الهادي» المسلمين إلى التراحم فيما بينهم والتحلى بخلق النبى ، لافتا إلى قول سعد أبى وقاص يوم فتح مكة عندما قال: اليوم يوم الملحمة فلما سمع النبي ذلك قال..اليوم يوم المرحمة، وقبلها حكى كيف كانت رحمته صلى الله عليه وسلم مع أعدائه عندما استظل بشجرة ونام تحتها فأيقظه الأعرابي قائلا من يمنعك منى الٱن؟ فقال النبى.. الله..فسقط السيف من يده، فقد عصمه الله من الناس مصداقا لقوله تعالى..والله يعصمك من الناس..فهو معصوم حيا وميتا، فأخذه النبى قائلا:من يمنعك منى الٱن؟فقال الأعرابي:كن خير ٱخذ..فخلى سبيله.

وحث المسلمين على التراحم فيما بينهم وصلة الأرحام وحسن المعاملة.