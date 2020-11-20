شكرا لقرائتكم خبر عن 53 % نسبة الإقبال على المبادرة الرئاسية للأمراض المزمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ازداد الاقبال على المبادرة الرئاسية ( 100 مليون صحة ) لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، والجارى تنفيذها حاليا على مستوى محافظة شمال سيناء . أكدت انتصار سري، منسق عام المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة أن نسبة الاقبال حتى الآن قد بلغت نحو 53 %.. حيث تم فحص 38 ألف و234 فردا من اجمالى المستهدف على مستوى المحافظة وعددهم 71 ألف و433 فردا، وأن هدف المبادرة هو الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج للأمراض المزمنة، وأن هناك متابعة مستمرة لتنفيذها وتيسير أداء الخدمة الصحية للمواطنين بالمساجد يوم الجمعة من كل أسبوع . الوضع في مصر

اصابات 111,955

تعافي 101,564

وفيات 6,508

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