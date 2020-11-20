شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب الجمعة بدسوق: الإمام الشافعي أول من جدد في الخطاب الديني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تحدث الشيخ عبدالناصر بليح خطيب مسجد التوحيد بقرية أبوزياده بمركز دسوق، خلال خطبة الجمعة، اليوم، عن الإمام الشافعي رضي الله عنه ودوره في التجديد.
وقال إنه حفيد بيت النبوه والمجدد الأول في الإسلام وهو أول من جدد في الخطاب الديني وأول من عمل بالحديث الشريف بجانب القرأن الكريم، وهو مؤسس علم إصول الفقه وعرف بأسد السنه.
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