شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بنى سويف: الكشف وتقديم العلاج لـ 1900 مواطن بقرى الفقيرة والعجرة وبنى عقبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ناقش الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف نتائج القافلة الطبية والمجتمعية التى نظمتها جامعة الأزهر بالتعاون مع المحافظة بقرى الفقيرة والعجرة وبنى عقبة بمركز ببا والتى تم تنفيذها يومى الأربعاء والخميس ، مشيدا بالتعاون المؤسسى والمجتمعي الذي تشهده كافة القطاعات ، وذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق والمحاسب هانى الجويلى رئيس مركز ومدينة ببا ، حيث تم استعراض نتائج القاقلة في الجانب الصحي والمساعدات الانسانية التى استهدفت الأسر الأكثر احتياجا بتلك القرى

وأشار وكيل وزارة الصحة اللى أنه تم دعم القافلة بأدوية ومستلزمات مكافحة عدوى من خلال القوافل العلاجية بمديرية الصحة بني سويف وبعض القوى البشرية وعدد ٣ عيادات تنظيم أسرة و أجهزة سونار وضغط

وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبى وصرف الدواء لعدد 1900 مواطن من قرى العجرة والفقيرة وبنى عقبة بواقع :عيادة أنف وأذن 218 كشف ، وعيادة الرمد 321 كشف ،وعيادة المسالك 118 كشف ،وعيادة الجراحة 119 كشف ،وعيادة الباطنة 243 كشف ،وعيادة الأطفال 241 كشف ،وعيادة العظام 273 كشف ،وعيادة الجلدية 232 كشف، وعيادة النسا 135 كشف

وتم توزيع 200 شنطة مدرسية بمشتملاتها على تلاميذ مدرسة الفقيرة للتعليم الأساسى ، وتوزيع عدد 300 وجبة ساخنة بقري العجرة و الفقيرة ، وتوزيع عدد 200 شنطة غذائية ، وتوزيع عدد 750لحاف فيبر ،واجراء امتحان محو الأمية لعدد 103 دارس.