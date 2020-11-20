شكرا لقرائتكم خبر عن فى جولة الإعادة بالاسماعيلية.. بلاغات ضد صفحات تهاجم مرشحين وتحذيرات من فتنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشتعلت معركة الاعادة بين المرشحين وانصارهم فى الاسماعيلية قبل ايام من انطلاق الانتخابات

ورغم اعلان المرشحين فى اكثر من مناسبة ان علاقتهم ببعضهم البعض ممتازة وأنه يرحبون بأى نتيجة فى معركة الاعادة ويتعاونون مع المرشح الفائز او النائب القادم فى كل دائرة لكن الامور على ارض الواقع تؤكد عكس ذلك بين بعض انصار المرشحين

وتختلف سخونة المعركة فى كل دائرة عن الأخرى بأختلاف طبيعه المرشحين والناخبين على السواء

فى الدائرة الاولى مازالت حرب السيديهات والصفحات الممولة التى تهاجم المرشحين مستمرة رغم اعلان المرشحين تقديم بلاغات لمباحث الانترنت ضد تلك الصفحات التى تؤكد المؤشرات انها لن تؤثر على سير المعركة التى يخوض فيها اربعة مرشحين معركة الاعادة وهم عصام دياب مرشح مستقبل وطن ورفيقه احمد دندش المرشح الثانى للحزب فى مواجهة المرشحين المستقلين أسامة العدوى وحسين عبدربه



وفى الدائرة الثانية التى يخوض فيها مرشح حزب المؤتمر محمد طلبة ومرشح مستقبل وطن والنائب عصام منسي معركة الاعادة شهدت الدائرة صراعا من نوع اخر يتعلق بالقبلية والعائلات اوالصعايدة او العرب كما يؤكد البعض ورغم اجماع رموز القنطرة سواء شرق او غرب والتى تمثل النطاق الجغرافى للدائرة على ننبذ الفرقة وتوحيد الصفوف وأتاحة الفرصة الكاملة للصندوق ليأتى بأرادة القنطراوية مازالت هناك بع الصفحات التى تحاول احداث وقيعه بين المرشحين وانصارهم

وحذر العمدة نصار حسن احد رموز العائلات فى القنطرة غرب مما أسماه الفتنة فى الدائرة بسبب الترويج للفرقة والعزف على اوتار العصبية بين القبائل العربية والصعايدة وانقسامهم حول المرشحين مؤكدا ان القبائل والصعايدة جميعهم على قلب رجل واحد ولن تفرقهم معركة انتخابية ولا يجب ان يحدث ذلك



وفى الدائرة الثالثة حيث يخوض الاربعة احمد البعلى نائب ومرشح مستقبل وطن والمستقل احمد سليمان وكلاهما من التل الكبير والقصاصين والمرشحان سامى سليم شقيق النائب الراحل محمود سليم وحمادة غنام نجل النائب الراحل حامد غنام وكلاهما من مدينة فايد وتبقى المعركة بين مركزى التل الكبير والقصاصين من جانب وابو صوير وفايد من جانب آخر وفق الشواهد على الارض ويبقى متغير جديد ربما يدخل المعركة فى حالة قال القضاء كلمته ويتعلق بالطعون الانتخابية والتى تقدم بها عدد من المرشحين الراسبين وعلى رأسهم احمد عبده عبدالله واحمد سلامة داود