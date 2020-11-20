شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسرائيلية: السادات صمم على انسحاب إسرائيل من الأراضى الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت صحيفة جيروزاليوم بوست إن الرئيس الراحل أنور السادات كان مصمما على ضرورة انسحاب إسرائيل من أي أرض احتلتها في حرب الأيام الستة عام 1967 وأن تسمح للفلسطينيين بممارسة حقهم في تقرير المصير والذي يشمل حقهم في إقامة دولة لهم .

ونقلت عنه قوله في خطابه الشهير أمام الكنيست :«السلام ليس مجرد تصديقا على سطور مكتوبة، ولكنه إعادة كتابة التاريخ، السلام ليس لعبة أن تدعو إليه للدفاع عن نزوات أو لإخفاء طموحات بعينها، السلام هو نضال جبار ضد كل نزوة وطموح .

ونشرت الصحيفة الإسرائيلية اليوم الجمعة تقريرا تحت عنوان:«عندما ألقى الرئيس المصرى أنور السادات خطابه في الكنيست»، لافتة إلى أن هذا الخطاب مر عليه اليوم 43 عاما.

وأضافت أن الرئيس المصري «صنع تاريخا»في 20 نوفمبر 1977 حيث كان اول زعيم عربي يقوم بزيارة رسمية لإسرائيل ويلتقى رئيس الوزراء مناجم بيجن ويتحدث إلى الكنيست.

واضافت ان السادات جاء بعد اربع سنوات من هجوم القوات المصرية على إسرائيل في يوم كيبور كي يلقى خطابه على المشرعين أعضاء الكنيست حول كيفية تحقيق السلام والتوصل إلى حل للصراع العربي- الإسرائيلي .

وقالت الصحيفة إن هذه الزيارة وضعت الأساس لاتفاقية كامب ديفيد عام 1979 التي كانت الأولى التي توقعها إسرائيل مع عدو سابق، في حين حصل كل من السادات وبيجن على جائزة نوبل للسلام عقب المعاهدة.

وأشارت إلى أنه نتيجة لمعاهدة السلام، جرى تعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية .

فضلا عن التوترات الداخلية والتى ادت إلى اغتيال السادات في 6أكتوبر عام 1981على أيدى أعضاء بجماعة الجهاد الإسلامي.