شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة للمياه»: متابعة مستمرة لما تشهده الإسكندرية من أمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن هناك متابعة أولاً بأول لما تشهده محافظة الإسكندرية من أمطار، حيث تتمركز معدات وسيارات شركتى الصرف الصحي ومياه الشرب بالإسكندرية.

وأشارت الشركة، في بيان، أن هناك متابعة من اللواء مهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية لمتابعة عمليات نزح مياه الأمطار.

وأضافت أن منطقة كورنيش المنتزة شهدت أمطارا متوسطة، بينما كانت هناك أمطار خفيفة على منطقة الفنون الجميلة بجليم، وأمطار متوسطة وغزيرة بمنطقة سيدى بشر، ولفتت إلى أنه جار أعمال سحب تجمعات المياه بمنطقة جمال عبدالناصر.