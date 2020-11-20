شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف خرائط سقوط الأمطار بمختلف محافظات الجمهورية حتى الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غدا السبت 27 نوفمبر 2020 وحتى الخميس 26 نوفمبر 2020 :

- يوم السبت 21 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية : أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( الاسكندرية - مطروح . السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد العريش - رفح ) .

الوجه البحري : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية , الغربية - الشرقية - المنوفية ) .

جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( حلايب شلاتين - رأس بناس ) .

- يوم الأحد 22 نوفمبر ( 20 ( 20 :

السواحل الشمالية : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الاسكندرية مطروح- السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد العريش - رفح )

شمال الوجه البحري : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية )

- يوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية : أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( الاسكندرية - مطروح . السلوم - رشید )

- يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح . السلوم رشید ) .

شمال الوجه البحري : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة الدقهلية )

- يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح . السلوم - رشيد بلطيم . دمیاط بورسعيد - العريش - رفح ) .

الوجه البحري : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ) .

- يوم الخميس 26 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح . السلوم - رشيد - بلطيم دمياط بورسعيد ) .

الوجه البحري : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية . المنوفية ) .

وأكدت هيئة الأرصاد ، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا .



