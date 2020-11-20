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شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف خرائط سقوط الأمطار بمختلف محافظات الجمهورية حتى الخميس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غدا السبت 27 نوفمبر 2020 وحتى الخميس 26 نوفمبر 2020 :
- يوم السبت 21 نوفمبر 2020 :
السواحل الشمالية : أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( الاسكندرية - مطروح . السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد العريش - رفح ) .
الوجه البحري : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية , الغربية - الشرقية - المنوفية ) .
جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( حلايب شلاتين - رأس بناس ) .
- يوم الأحد 22 نوفمبر ( 20 ( 20 :
السواحل الشمالية : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الاسكندرية مطروح- السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد العريش - رفح )
شمال الوجه البحري : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية )
- يوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 :
السواحل الشمالية : أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( الاسكندرية - مطروح . السلوم - رشید )
- يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2020 :
السواحل الشمالية : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح . السلوم رشید ) .
شمال الوجه البحري : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة الدقهلية )
- يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020 :
السواحل الشمالية : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح . السلوم - رشيد بلطيم . دمیاط بورسعيد - العريش - رفح ) .
الوجه البحري : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية ) .
- يوم الخميس 26 نوفمبر 2020 :
السواحل الشمالية : أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الإسكندرية - مطروح . السلوم - رشيد - بلطيم دمياط بورسعيد ) .
الوجه البحري : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية . المنوفية ) .
وأكدت هيئة الأرصاد ، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا .
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