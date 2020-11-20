شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تؤكد التقاط الأقمار الصناعية صورا لتكاثر السحب بالسواحل الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار حالة عدم الأستقرار التى تشهدها السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى .

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الأصطناعية تشير إلى تكاثر السحب الرعدية والمنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية على مناطق من (مطروح والإسكندرية والضبعة) تتجه شرقاً مع الوقت (رشيد وبلطيم ودمياط بورسعيد)، وتتجه الأمطار المتوسطة للداخل مع الوقت تصل لمناطق من القاهرة فى نهاية الفترة.

كما يصاحبها نشاط الرياح على شمال البلاد ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة ، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية ، والرياح نشطة ، و طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا .

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد .