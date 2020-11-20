شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى ورئيس وزراء إيطاليا يبحثان هاتفيا مستجدات القضية الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، اتصالاً هاتفياً من جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول بحث بعض من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة العسكرية والاقتصادية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر تجاه عدد من الملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك في مقدمتها تطورات الأوضاع في شرق المتوسط، ومستجدات القضية الليبية.

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