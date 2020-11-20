التنمية المحلية تعلن مواعيد غلق المحال التجارية والكافيهات.. إنفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، قراراً بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، على أن يتم التطبيق اعتبارا من أول ديسمبر 2020، فى إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع المصرى والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وفيما يلى يرصد ”الخليج 365” المواعيد المحددة لغلق وفتح المحال العامة وفقا لطبيعة عملها:

مواعيد غلق المحال التجارية والكافيهات

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