شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: لا تعديل فى مواعيد القطارات بعد قرار تحديد ساعات عمل المحال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة السكة الحديد، أنها مستمرة فى العمل بجداول التشغيل الطبيعية بدون تعديلات بعد قرار تحديد ساعات عمل المطاعم والكافيهات لتبدأ من 5 صباحا حتى 12 منتصف الليل شتاء والواحدة صباح اليوم التالى صيفا.

كان أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، قراراً بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، وذلك فى إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع المصرى والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأشارت المادة الثانية من القرار إلى أن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات، بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة التيك أواى (Take – away )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا و شتاء، على أن يتم التطبيق أول ديسمبر 2020.