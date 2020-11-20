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شكرا لقرائتكم خبر عن شوارع الإسكندرية تغرق.. بحيرات تحاصر مستشفى الأطفال بالرمل وطوارئ بالمحافظة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت بعض مناطق شرق الاسكندرية ارتفاع فى منسوب المياه وغرق بعض المناطق، حيث شهدت مستشفى الأطفال بالرمل وسور نادى سبورتنج تجمعات لمياه الأمطار، ومناطق سموحة ميدان فيكتور عمانويل .
من جانبه قال المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الاسكندرية، أن الاسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالى تتعرض إلى نوة "باقى المكنسة"، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ووصلت الأمطار الغزيرة إلى حد السيول، مصحوبة برياح جنوبية غربية وانخفاض شديد في درجات الحرارة.
وأضاف فى تصريحات صحفية له، أن الأمطار الغزيرة المتواصلة التى لم تتوقف منذ الساعات الاولى من الصباح الباكر، أغرقت بعض شوارع الإسكندرية.
وأكد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، على استمرار أعمال سحب المياه والتجمعات الناتجة عن هطول كميات أمطار غزيرة صباح اليوم ، مشيرا إلى أن الشركة دفعت بكامل معداتها المجهزة للتعامل مع الأمطار من بدالات وسيارات وطلمبات محمول، بكافة أنحاء مناطق التجمعات.
وتابع رئيس شركة المياه أعمال سحب المياه بمناطق الدخيلة أمام المحكمة، كوبرى ابو ثلاث عيون بوابور المياه، الكوبرى بعين واحدة بمحرم بك، وأمام مكتبة الإسكندرية وإدارة الجامعة بمنطقة الشاطبى ونفق كليوباترا وعدة مناطق متفرقة يالإسكندرية.
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