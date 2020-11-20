شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. استثناء المخابز والصيدليات والسوبر ماركت من ضوابط الغلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها، تحديد مواعيد إغلاق المحال التجارية والمولات والبازارات، فضلاً عن تقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

المترو: لا تعديل لمواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة بعد تحديد ساعات عمل المحلات

أكدت شركة المترو أنه لا تعديلات فى مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة بعد قرار تحديد ساعات عمل المطاعم والكافيهات من 5 صباحا لـ 12 منتصف الليل شتاء والواحدة صباح اليوم التالى صيفا مع بداية ديسمبر المقبل. وتعمل شركة المترو يوميا بجداول تشغيل للخطوط الثلاثة تشمل بدء التشغيل اليومي من الساعة 5.15 صباحا من المحطات الابتدائية على أن يكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 23.15 مساءً، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 23.30 مساء.

السيسى ورئيس وزراء إيطاليا يبحثان هاتفيا مستجدات القضية الليبية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، اتصالاً هاتفياً من جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول بحث بعض من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة العسكرية والاقتصادية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر تجاه عدد من الملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك في مقدمتها تطورات الأوضاع في شرق المتوسط، ومستجدات القضية الليبية.

استثناء المخابز والصيدليات والسوبر ماركت ومحال الدواجن من قرار الغلق

أكدت وزارة التنمية المحلية، أن قرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، تنص المادة الخامسة منه على :"يٌستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات" .

أمطار غزيرة اليوم ورعدية بالسواحل الشمالية متوسطة بالقاهرة والصغرى 15

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

"FDA"توافق على الاستخدام الطارئ لعقار باريتسينيب مع ريميديسيفير لعلاج كورونا

أصدرت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA" اليوم تصريحًا للاستخدام في حالات الطوارئ (EUA) لعقار باريتسينيب baricitinib ، بالاشتراك مع عقار ريميديسيفير remdesivir ، لعلاج فيروس كورونا المشتبه به أو المؤكدة مختبريًا في البالغين في المستشفى، والمرضى الأطفال الذين تبلغ أعمارهم عامين أو أكثر مما يتطلب الأكسجين الإضافي، أو التهوية الميكانيكية الغازية، أو الأكسجة الغشائية خارج الجسم " ECMO"وذلك وفقا لما ذكره موقع" FDA".

:CNNإعادة الفرز اليدوى لأصوات ولاية جورجيا يؤكد فوز جو بايدن

أنهت ولاية جورجيا الأمريكية تدقيقها على مستوى الولاية للسباق الرئاسى المتقارب، لتؤكد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن على خصمه الرئيس دونالد ترامب، وفقا لبيان صحفى من مكتب وزير خارجية الولاية.

أسعار الذهب فى مصر تتراجع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 813 جنيهاً للجرام

شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، تراجع بقيمة جنيهين، في أدنى مستوى للذهب في مصر منذ 3 أسابيع، حيث سجل جرام الذهب من عيار 21- وهو الأكثر مبيعاً وتداولاً فى مصر- 813 جنيها للجرام، وذلك بعد تسجيل أوقية الذهب سعر 1868 دولاراً.

سقوط أمطار غزيرة على البحيرة وتوقف الصيد والحركة التجارية.. صور

شهدت محافظة البحيرة، منذ الصباح الباكر حالة من الطقس السيئ، وسقوط أمطار غزيرة على عدد من المدن والمراكز خاصة المناطق الساحلية، حيث أدى سقوط الأمطار الى توقف الحركة التجارية، وكذلك حركة الصيد بمركزى رشيد وإدكو نظرا لارتفاع مستوى الأمواج .

الحسابات العشر الأكثر متابعة على تويتر بالعالم × 2020.. أوباما يتربع على القمة بـ126 مليون متابع.. جاستن بيبر يحل ثانيا.. رونالدو الرياضى الوحيد بالقائمة.. ترامب بالمركز السادس..وكاتى بيرى وريهانا تتنافسان بقوة

تربع الرئيس الأمريكي الأسبق "باراك أوباما" على عرش قائمة أهم الحسابات متابعة علي موقع "تويتر" على مستوى العالم لعام 2020، محافظا علي نفس المركز للعام الثاني علي التوالي، بأكثر من 126 مليون متابع، وذلك وفقا لموقع الإحصاءات " socialbakers"، ويليه المطرب العالمي جاستن بيبر بأكثر من 113 مليون متابع.

وتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، فى القائمة، ويعد الرياضى الوحيد بها، حيث حل بالمركز الخامس، متقدما مركز واحد عن العام الماضى بعدد متابعين 89 مليون و 305 ألف متابع، كما تواجد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في القائمة للمرة الأولى لحرصه الدائم علي التغريد بموقع تويتر بكل مستجدات الأحداث وآرائه بشكل يومي، محتلا المركز السادس.

شهرزاد سفاح الجيزة.. أحبها ورفض قتلها فكانت سببا فى ضبطه وإقرار العدالة

كشفت اعترافات سفاح الجيزة، المتهم بقتل 4 من ضحاياه ودفنهم داخل شقتين في بولاق الدكرور، ومخزن في محافظة الإسكندرية عن مفاجأة جديدة، في علاقته بزوجته الطبيبة الصيدلانية التي ارتبط بها منتحلا صفة المهندس "رضا"، الذى قتله ودفن جثته، حيث أكد أنه كان يحب زوجته الطبيبة الصيدلانية، ونتيجة لشعوره تجاهها بتلك العاطفة، قرر الاعتراف لها بهويته الحقيقية، وأخبرها أن اسمه الأصلى "قذافى فراج"، ومحل إقامته الأصلي في بولاق الدكرور بالجيزة.

التنمية المحلية تحدد مواعد إغلاق المحال التجارية.. 10 مساءً شتاء و11 صيفاً

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة – قراراً بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، على أن يتم التطبيق اعتبارا من أول ديسمبر 2020، فى إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع المصرى والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بالشتاء.. من 5ص حتى 12منتصف الليل

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، قراراً بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، وذلك فى إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع المصرى والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

التنمية المحلية تصدر قرارات بمواعيد المحلات.. غلق المحال والمولات التجارية 10 مساء شتاء و11 صيفا.. فتح المطاعم والكافيهات والبازارات 5 فجرا حتى 12 منتصف الليل شتاء و1 صباحا صيفا.. وغلق الورش 6 مساء شتاء و7 صيفا

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة – قراراً بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، على أن يتم التطبيق اعتبارا من أول ديسمبر 2020، فى إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع المصرى والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .