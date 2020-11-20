شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: لا تعديل لمواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة بعد تحديد ساعات عمل المحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة المترو أنه لا تعديلات فى مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة بعد قرار تحديد ساعات عمل المطاعم والكافيهات من 5 صباحا لـ 12 منتصف الليل شتاء والواحدة صباح اليوم التالى صيفا مع بداية ديسمبر المقبل. وتعمل شركة المترو يوميا بجداول تشغيل للخطوط الثلاثة تشمل بدء التشغيل اليومي من الساعة 5.15 صباحا من المحطات الابتدائية على أن يكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 23.15 مساءً، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 23.30 مساء.

وتشمل جداول التشغيل قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 23.35 مساءً كما سيكون مواعيد قيام أخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 23.15 مساءا ومن العتبة 23.45 مساءا.