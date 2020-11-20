شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئى لشارع النيل أسفل كوبرى 6 أكتوبر 3 أيام وشارع عبد المنعم رياض بالدقى يومان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة، عن أنه فى اطار قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بالقيام بأعمال احلال وتجديد كابلات الكهرباء بشارع النيل دائرة أحياء العجوزة والدقى فقد تقرر إجراء غلق جزئى لشارع النيل تحديداً أسفل كوبرى 6 أكتوبر بالاتجاهين وذلك لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم الجمعة، وحتى يوم الأحد، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحاً فقط وذلك دون تعطيل للحركة المرورية .

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء أحياء الدقى والعجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أى معوقات تواجه تنفيذها خلال المدة المحددة مع القيام برد الشيء إلى أصله عقب الانتهاء من الاعمال مباشرة وذلك فى اطار الخطة التى تنفذها المحافظة لتطوير شارع النيل والتى شهدت تفقد محافظ الجيزة مساء أمس ميدانيا لأعمال التطوير الجارى تنفيذها بالشارع للوقوف على نسب التنفيذ ومدى الالتزام بالمواصفات المحددة .

وأكد المحافظ فى بيان صادر عن محافظة الجيزة، أن الشركة المنفذة للأعمال ستقوم بنشر كافة وسائل الامن الصناعى والمساعدات الفنية أثناء الاعمال كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع دون أى معوقات .

وفى نفس الإطار أعلنت محافظة الجيزة ايضا عن إجراء غلق جزئى لشارع عبد المنعم رياض بالدقى امام العقار رقم 13 وذلك لمدة يومان ابتداء من اليوم الجمعة، وحتى غدا السبت، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً فقط وذلك دون تعطيل للحركة المرورية وذلك لقيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بأعمال توصيل كابلات كهرباء للعقار المشار إليه.