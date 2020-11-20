شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: تطبيق غرامة 4 آلاف جنيه على الركاب المخالفين لقرار ارتداء الكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة المترو، أنها ستطبق غرامة تصل إلى 4 آلاف جنيه على الركاب المخالفين لقرار ارتداء الكمامة، ضمن إجراءات مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأذاعت شركة المترو هذا التوجيه عبر الإذاعات الداخلية بالمحطات، مناشدة الركاب الإلتزام بالقرار حفاظا على سلامتهم.

وشددت شركة المترو على عامليها منع دخول الركاب للمحطات بدون ارتداء كمامات طبية، مع تغريم المخالف بشكل فورى أو تحرير محضر شرطة ضده، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا .

واستمرت شركة المترو فى توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار التنبيه على الركاب بالمحطات، بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.