شكرا لقرائتكم خبر عن إضاءة معبد فيلة في اليوم العالمي للطفل المبتسر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاءت شركة مصر للصوت والضوء والتنميه السياحية، معبد فيلة بأسوان ضمن احتفالية كبيرة أقيمت تحت رعاية الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية لطب الأطفال، ومؤسسة الدكتور مجدى يعقوب للقلب، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل المبتسر وإطلاق مبادرة "يوم جديد" لدعم مراكز رعاية الأطفال المبتسرين، كما يأتي هذا في إطار دعم الشركة للطفل المبتسر وإعلان تضامن مصر مع دول العالم للفت الاهتمام إلى رعاية الأطفال ناقصى النمو.

وقال محمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للصوت والضوء، إن إضاءة معبد فيلة في هذا اليوم يعد بمثابة إبراز لدور مصر فى الاهتمام وعناية الطفل المبتسر ودعم عدد من المؤسسات الخيرية الداعمه للأطفال، حيث تساهم الشركة دائما في إبراز الأحداث العالمية والمحلية تحقيقا لدورها المجتمعي.

يذكر أن الصوت والضوء احتفل باليوم العالمي للطفل المبتسر عام 2018 باضاءة الاهرامات وابو الهول .

مؤخرا شارك الصوت والضوء فى الاحتفال ودعم احداث عديدة نذكر منها المهرجان الثالث للقفز بالمظلات ،دعم مرضى السرطان ،احتفالية الذكرى الـ75 لاعلان ميثاق الامم المتحدة ،البطولة العالمية للاسكواش .