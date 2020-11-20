شكرا لقرائتكم خبر عن نقل ٣٩ طن قمامة ومخلفات من الشوارع والميادين إلى المقلب العمومي بالقرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصلت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن محافظة الشرقية، تكثيف أعمال النظافة والتخلص من القمامة والمخلفات من الشوارع والميادين الرئيسية، ونقلها إلى المقالب العمومية خارج المدينة ومنها إلى لمدفن الصحي بالخطارة ،حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين .

ومن جانبه وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن بضرورة التخلص من القمامة والمخلفات أول بأول الموجودة بالمقالب العمومية، للحد من إنبعاث الروائح الكريهة والأدخنة والغازات الناتجة من إحتراق المخلفات، حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم.

وفى هذا الإطار تابع محمد محمود حجازى، رئيس مدينة القرين، أعمال النظافة العامة اليومية بالمدينة للحفاظ على المظهرالحضاري وتوفير بيئة صحية تليق بالمواطنين، وتقليل انتشار الأمراض والأوبئة وذلك بالتنسيق مع إدارة تحسين البيئة، حيث يتم رفع المخلفات وتفريغ صناديق القمامة من الميادين العامة والشوارع الفرعية، وتم نقل مايقرب من 39 طن قمامة إلى المقلب العمومي للمدينة بواسطة معدات الحملة الميكانيكية وعمال تحسين البيئة، كما تم كنس المدخل الرئيسي للمدينة وتم رفع الأتربة والسفوحة من جانبي الطريق حفاظاً على الشكل الجمالي والحضاري للمدينة.