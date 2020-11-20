شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على ٨٢٥ حالة خلال القافلة الطبية بقرية عزبة عبدالرحمن بمركز نجع حمادى‪ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن اللواء اشرف الداودى محافظ قنا ان مديرية الصحة قامت بتنظيم قافلة طبية بقرية عزبة عبدالرحمن بمركز نجع حمادى ‪ يومىّ الأربعاء والخميس الماضيين وذلك في اطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجا منها

اوضح الداودى أن القافلة ضمت عيادة متنقلة متنوعة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ٨٢٥ حالة بواقع ( ٢١٤ أطفال - ١٦٧ عظام - ١٦١ باطنة - ٨٥ جلدية - ٦٧ أسنان - ٦٣ نساء - ٤٩ جراحة - ١٩ تنظيم أسرة ) مضيفا انه تم خلال القافلة اجراء فحوصات معملية لعدد ١٠١ حالة وعمل سونار لعدد ٦٣ حالة ‪ .

وأشار الدكتور راجى تاوضروس مدير مديرية الصحة إلى أن المديرية تنظم قافلة طبية يومىّ الأربعاء والخميس من كل اسبوع فى احدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر إحتياجا منها لافتا الى ان هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الاسبوع عقد ندوتين حضرهما ٩٥ مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة

قافلة طبية مجانية بقنا