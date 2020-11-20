شكرا لقرائتكم خبر عن طقس بارد وغيوم بمحافظة سوهاج والمحافظ يرفع درجة الإستعداد للقصوى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت اليوم محافظة سوهاج حالة من عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية، حيث غطت السحب والغيوم سماء المحافظة فى مناطق كبيرة منها، مع موجات من الهواء والطقس البارد، وأعلن المحافظ اللواء طارق الفقي، رفع درجة الإستعداد القصوى بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية.
وكلف المحافظ، مديري المديريات، ورؤساء الوحدات المحلية، والأجهزة المعنية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية، وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة، وتشكيل فريق عمل للتدخل السريع تحسبا لتداعيات سوء الأحوال الجوية .
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