شكرا لقرائتكم خبر عن غلق محطات مياه أهلية لإدارتها دون ترخيص ومقاهي خالفت الإجراءات الاحترازية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية، حملات تفتيشية ورقابية بكل مركز ومدينة وحى، للمرور علي المحال التجارية والمقاهى ومحطات المياه، ومتابعة أي نشاط تجاري يدار بدون ترخيص، فضلا عن التأكد من إلتزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية وإرتداء الكمامة الواقية، حرصاً علي صحة وسلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا وتفعيل القانون بكل حسم علي غير الملتزمين.

وفي هذا الاطار، قام المحاسب صلاح سالم رئيس مركز ومدينة كفر صقر، بحملة بالتنسيق مع إدارة الاشغالات وشرطة المرافق تم من خلالها ضبط احد المقاهي المخالفة ومصادرة 3 شيش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقاد المحاسب على الصناديلي، رئيس مركز ومدينة بلبيس ، حملات تفتيشية على المقاهي والكافيهات وتم مصادرة ٤ شيشة من المقاهي المخالفة بنطاق الوحدة المحلية بكفر ابراهيم العايدي، ومصادرة ٦شيش من المقاهي المخالفة بنطاق الوحدة المحلية بأولاد سيف ، بالإضافة إلى تنفيذ قرارالغلق الإدارى لمحلات تجارية لمخالفتهم شروط الترخيص ،كما تم ضبط ٢٠ كافيه ومقهى مخالفين بنطاق الوحدة المحلية بالزوامل و مصادرة ٢١شيشه من ٥ مقاهي مخالفة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما قام المهندس سامي معجل ، رئيس مركز ومدينة الحسينية، بتنفيذ قرار الغلق الإداري رقم 137 لسنة 2020 الصادر من رئاسة مركز ومدينة الحسينية، لمحطات مياه الشرب الأهلية التي تدار بدون ترخيص بناحية كل من مدينة الحسينية، ومنشأة بشارة والسعدي، حيث تم تنفيذ غلق لعدد 4 محطات مياه أهلية بناحية مدينة الحسينية ، وغلق محطة مياه أهلية بناحية السعدي التابعة للوحدة المحلية بسعود، بالإشتراك مع مركز شرطة الحسينية ، وذلك لإدارتها بدون ترخيص ومخالفتها الإشتراطات الصحية والبيئية، وتم غلق الباب الوحيد للمحطات على الباب الرئيسي بوضع الشمع الأحمر علي الباب ، وإتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم ضد المخالفين.