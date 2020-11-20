شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية تحذر المواطنين من موجة الطقس السيئ: «الزموا منازلكم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت محافظة الإسكندرية بياناً، اليوم الجمعة، طالبت فيه المواطنين بعدم النزول من المنازل نظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة دون انقطاع على جميع أنحاء محافظة الإسكندرية خلال الساعات الماضية .

وأهابت المحافظة المواطنين بعدم النزول إلا للضرورة القصوى حتى يتسنى للجهات التنفيذية القيام بأعمالها في كسح وشفط تجمعات المياه من المناطق المتفرقة.

وطالبت المحافظة ‏المواطنين بتوخي الحذر ‏واتباع التعليمات للحفاظ على سلامتهم بتقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار بالتحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وعدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

استمرار درجات الاستعداد القصوى لمواجهة مياة الأمطار الغزيرة .. وعمليات الشفط للمياه مستمرة شرق الاسكندرية - صورة أرشيفية

محافظ الإسكندرية يتابع جهود تصريف مياة الامطار بمنطقة مجمع مثلث الشركات بوادي القمر بمنطقة الدخيلة - صورة أرشيفية

محافظ الإسكندرية يتابع جهود تصريف مياة الامطار بمنطقة مجمع مثلث الشركات بوادي القمر بمنطقة الدخيلة - صورة أرشيفية

محافظ الإسكندرية يتابع جهود تصريف مياة الامطار بمنطقة مجمع مثلث الشركات بوادي القمر بمنطقة الدخيلة - صورة أرشيفية