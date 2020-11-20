شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر الخير» تبدأ مراحل توزيع المواد الغذائية ضمن قافلة مساعدات إنسانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ مؤسسة «مصر الخير» رحلة توزيع المساعدات الغذائية- المقرر أن تصل لـ ٢٠ محافظة بداية من اليوم الجمعة- وذلك ضمن أكبر قافلة مساعدات إنسانية، التي انطلقت من العاصمة الإدارية الجديدة، أمس الخميس، والتى أطلقها صندوق «تحيا مصر» في احتفالية كبرى تحت عنوان «نتشارك.. علشان بكرة»، والتى تم إعلانها كأكبر قافلة مواد غذائية في موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، وذلك بحضور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج ،وزيرة التضامن الاجتماعي، ولفيف من الوزراء والفنانين، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال المهندس أحمد على، مدير البرامج بمؤسسة مصر الخير، إن مشاركة مؤسسة «مصر الخير» في إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية من العاصمة الإدارية الجديدة والتى اطلقها صندوق «تحيا مصر»، يأتى في إطار دورها المجتمعى في تقديم كافة المساعدات اللازمة للأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح مدير البرامج بمؤسسة مصر الخير أن المؤسسة شاركت في إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية من العاصمة الإدارية الجديدة ب 50 ألف كرتونة مواد غذائية تحتوى كل كرتونة على لحوم بيضاء «دواجن» إضافة لباقى السلع الغذائية التي تشمل كافة مستلزمات الأسرة والتى تزن 12 كيلو جراما، والتي تقوم مؤسسة «مصر الخير» بتوزيعها على 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأشار على إلى أنه سيتم توزيع 8600 كرتونة بمحافظة القاهرة الكبرى، و5000 كرتونة بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة، و7000 كرتونة بمحافظات: «الغربية والمنوفية وكفر الشيخ»، و7000 كرتونة بمحافظات: «الشرقية والدقهلية ودمياط»، و400 كرتونة بمحافظة مطروح، و5000 كرتونة بمحافظات: «الإسماعيلية وبورسعيد والسويس» .

وأضاف مدير البرامج بمؤسسة مصر الخير أنه سيتم توزيع 4000 كرتونة مواد غذائية بمحافظة بنى سويف، و4000 كرتونة بمحافظة الفيوم، و4000 كرتونة بمحافظة المنيا، و2000 كرتونة بمحافظة قنا، و1500 كرتونة بمحافظتى الأقصر والبحر الأحمر، و1500 كرتونة بمحافظة أسوان، وبذلك يكون العدد الإجمالى 50 ألف كرتونة يتم توزيعها في 20 محافظة على مستوى الجمهورية.