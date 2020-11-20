شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإقبال الجماهيرى على المبادرة الرئاسية للأمراض المزمنة في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت منسق عام المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة (100 مليون صحة) بشمال سيناء الدكتورة انتصار سري زيادة الإقبال الجماهيري على نقاط الفحص بالمساجد

وأشارت سري خلال تفقدها عددا من نقاط الفحص للمبادرة اليوم إلى أن هدف المبادرة هو الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج للأمراض المزمنة، وأن هناك متابعة مستمرة لتنفيذها وتيسير أداء الخدمة الصحية للمواطنين بالمساجد يوم الجمعة من كل أسبوع

أشارت الي أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين من سن 40 عاما وكذلك الفئة العمرية من 18- 40 عاما، وجميع المسجلين لدى قاعدة بيانات المبادرة الرئاسية بارتفاع فى نسبة السكر بالدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.

وذكر اشرف ايمن مدير مركز المعلومات بالمديرية أن المبادرة الرئاسية (100 مليون صحة) لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بشمال سيناء انطلقت 18 سبتمبر الماضي في مختلف النقاط الطبية المحددة لها، وتشارك في المبادرة مديرية الأوقاف بعدد من المساجد كنقط لتنفيذ المبادرة.