شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الكهرباء الى عدد من أحياء ومناطق العريش بعد قطعها بسبب الصيانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عادت الكهرباء، منذ قليل، الى مناطق وأحياء مدينة العريش بعد قطعها لعدة ساعات بسبب اجراء الصيانة الدورية لها .

وأكد مسئول بشركة توزيع الكهرباء في شمال سيناء أنه تم قطع التيار الكهربى عن عدد من المناطق والأحياء في مدينة العريش منذ الصباح الباكر ولعدة ساعات متتالية ، وذلك لاجراء الصيانة الدورية لعدد من مغذيات وموزعات الكهرباء بالمدينة .

وأشار الى أن المناطق التى تم قطع التيار الكهربى عنها هى مناطق ساحل البحر ، شارع القاهرة ، السمران ، الشيخ جبارة ، عايش الأسمر ، سوق الخميس ، الصفا ، السمران ، العبور ، الزراعة ، المطاحن ، عاطف السادات ، الوادى ، أبو صقل ، والطويل