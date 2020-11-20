شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الكهرباء الى عدد من أحياء ومناطق العريش بعد قطعها بسبب الصيانة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عادت الكهرباء، منذ قليل، الى مناطق وأحياء مدينة العريش بعد قطعها لعدة ساعات بسبب اجراء الصيانة الدورية لها .
وأكد مسئول بشركة توزيع الكهرباء في شمال سيناء أنه تم قطع التيار الكهربى عن عدد من المناطق والأحياء في مدينة العريش منذ الصباح الباكر ولعدة ساعات متتالية ، وذلك لاجراء الصيانة الدورية لعدد من مغذيات وموزعات الكهرباء بالمدينة .
وأشار الى أن المناطق التى تم قطع التيار الكهربى عنها هى مناطق ساحل البحر ، شارع القاهرة ، السمران ، الشيخ جبارة ، عايش الأسمر ، سوق الخميس ، الصفا ، السمران ، العبور ، الزراعة ، المطاحن ، عاطف السادات ، الوادى ، أبو صقل ، والطويل
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