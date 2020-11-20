شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 9 حالات تعدي على الأراضي الزراعية في حملة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحماية الأرض الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء المخالف، وأنه يولي اهتماماً كبيراً بملف إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التعاون مع مديرية الزراعة، واستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بنطاق دائرة المحافظة، وتطبيق القانون دون محاباة لأحد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة جميع أشكال التعديات في المهد، قبل أن تصبح كتلاً خرسانية يصعب التعامل معها مؤكداً على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة.

ومن جانبه أكد المهندس على لاشين، وكيل وزارة الزراعة، أن المديرية خلال الفترة من 11-16 نوفمبر الجاري قامت بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وقوات الأمن بالمحافظة، وتمكنت من إزالة 9 حالات تعدي واقعة على مساحة (7 قراريط و14 سهماً ) أراضي زراعية بمراكز الزقازيق، منيا القمح، أبوحماد ،كفر صقر، الحسينية

أوضح وكيل وزارة الزراعة، أنه تم إزاله 4 حالات تعدي على الأرض الزراعية بمركز ومدينة الزقازيق واقعة على مساحه 3 قراريط، وإزالة حالة تعدي بمركز ومدينة منيا القمح على مساحة 12 سهم، وإزالة حالة تعدي بمركز أبوحماد على مساحة 18 سهم، وإزالة حالة تعدي بمركز ومدينة ومدينة كفر صقرعلي مساحة قيراط و2سهم، وإزالة حالتي تعدي بمركز الحسينية على مساحة 2 قيراط و6 أسهم باجمالي 9 حالات تعدي واقعة على مساحة 7 قراريط و14 سهماً .

أضاف وكيل وزارة الزراعة أن الفترة السابقة شهدت تنفيذ حملات موسعة لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة مشيراً إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات على الأرض الزراعية حتي الآن بلغ 932 حالة تعدي على مساحة 34 فدان و7 قراريط و13 سهماً أرض زراعية بما يعادل 144 ألف و116 متراً، مؤكداً استمرار حملات الإزالة بشكل متواصل بجميع مراكز ومدن المحافظة.