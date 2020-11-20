شكرا لقرائتكم خبر عن خطة لتطوير مشروعات الصوب الزراعية بمركز بلاط بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد المهندس عبدالحكم جبالي رئيس الوحدة المحلية لمركز بلاط، بمحافظة الوادي الجديد عن وضع خطة لحصر الصوب في كل قرية والصعوبات التي تواجه أصحابها للوقوف على حلها في اسرع وقت وتقديم الدعم الفني لهم بصفه مستمرة.
كما كلف «جبالي» برفع مساحات من الاراضى وتخصيصها كصوب زراعية بجوار محطات المياه للاستفاده من مياه الفائض في الزراعة بالإضافة إلى توفير البذور والشتلات للشباب بدون مقدم وسداد قيمتها بعد الانتاج.
وأشار إلى أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد اكد على ضرورة الاهتمام بمشروعات الصوب الزراعية لما لها من اثر تنموى بالاضافة إلى انها كبيرة لتوفير فرص عمل للشباب وتنمية مبادرة القرية المنتجة.
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