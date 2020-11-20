شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة ندوات وحملات توعية عن منظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الشؤون الصحية فى أسوان أنشطة التوعية عن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك من خلال عقد الندوات التثقيفية للتعريف بالمنظومة الجديدة وأهميتها ، حيث تم عقد ندوات تثقيفية عن التأمين الصحى الشامل للعاملين بمديرية البيطري بأسوان.

كما تم عقد لقاء مع الموظفين بمقر شؤون العاملين بمستشفي أسوان الجامعي بالتزامن مع ذلك أيضا تم عقد ندوة للعاملين بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم امبو , بالإضافة لعقد حملات ولقاءات توعية ميدانية مع المواطنين في الوحدات الصحية الجعافرة بدراو ووحدة اقليت والفطيرة بكوم امبو , و الندوات تضمنت التعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وأهميتها للمواطنين، إضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل، إلى جانب الرد على الاستفسارات والتساؤلات التى طرحت أثناء عقد الندوات.

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة للإستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد في محافظة أسوان التى تعد ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة.