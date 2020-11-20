شكرا لقرائتكم خبر عن الصلح بين عائلتين في ديرمواس استمر لـ 4 سنوات بسبب لعب الأطفال بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع لجنة المصالحات بمركز دير مواس، جنوب المنيا، في إنهاء نزاع بين عائلتي «أولاد عبدالرازق» و«أولاد عبدالعليم»، بقرية زعبره، بدائرة المركز، استمر على مدار 4 سنوات، بسبب خلافات الجوار، ولعب الأطفال، وأدي إلي إصابة أكثر من 15 شخصًا من الجانبين، والقبض على متهمين، بحوزتهم أسلحة آلية وخرطوش خلال التربص بالطرق .

أقيمت جلسة الصلح بمنزل علاء حسانين، عضو مجلس الشعب الأسبق، بقرية أسمو العروس، بدائرة المركز، تحت مظلة أمنية، بإشراف اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، وبحضور حكمدار الجنوب، ومأمور مركز شرطة دير مواس، والمقدم احمد الصفطي، رئيس مباحث المركز، وأعضاء لجنة المصالحات. وبحضور أفراد من العائلتين .

وبعد تداول الأقوال من الجانبين، تم الاتفاق على التراضي، والصلح، والعيش بخير، والتوقيع على شروط عقد الصلح، والذي يتضمن شرط جزائي مليون جنية، لمنع تكرار الأحداث، والتنازل عن القضايا المتداولة، وتحمل كبار العائلات والحضور مسؤولية تكرار الأحداث .

وفي نهاية الجلسة تصافح الجميع وتبادلوا الود والحب، واقروا الحياة في امن وسلامة، دون تكرار الخلافات.

صلح قرية زعبره في المنيا

صلح قرية زعبره في المنيا

صلح قرية زعبره في المنيا

صلح قرية زعبره في المنيا

صلح قرية زعبره في المنيا