شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تبدأ تدريب المزارعين على الكارت الذكي للفلاح بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مجد المرسى مدير عام الزراعة فى الوادى الجديد، إنه تم البدء بالتنسيق مع إحدى الشركات تدريب المهندسين والمشرفين الزراعيين بالجمعيات والوحدات الزراعية علي كيفية استخدام التابلت وماكينات نقاط البيع الخاص بالكارت الذكي للفلاح، وذلك ضمن خطة تطوير المنظومة الزراعية والاستفادة من التكنولوجيا.

وأشار المرسي الى أن المديرية تواصل خطة التدريب بجميع الإدارات الزراعية وأنه سيتم الانتهاء من عملية التدريب خلال ايام وهناك غرفة عمليات لتلقى شكاوى المزراعين والمهندسين والفنيين الذين تم تدريبهم للعمل على حلها.

وأكد أن كارت الفلاح الذكي خطوة مهمة للغاية للنهوض بمنظومة الفلاح ودعمه ومده بجميع متطلباته خاصة أن كارت الفلاح الذكي يعمل بشكل كبير على القضاء على السوق السوداء ولها دور كبير في تحديد الأرض الزراعية ومد أصحابها بجميع المتطلبات التي تحتاجها.