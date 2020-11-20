شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 58 مخالفة تموينية متنوعة في مغاغة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ضبط فريق الرقابة التموينية بمركز مغاغة شمال المنيا، 58 مخالفة تموينية متنوعة . تلقي اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تقرير من الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بتمكن فريق الرقابة التموينية بمغاغة من ضبط 58 مخالفة تموينية متنوعة، بينها 56 مخالفة مخابز، و8 مخالفات و٦ مخالفات ذبح خارج السلخانة . تحررت محاضر بالمخالفات وتولت النيابة العامة التصرف. الوضع في مصر

اصابات 111,955

تعافي 101,564

وفيات 6,508

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